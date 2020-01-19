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Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии, сообщает «РИА Новости».

Ее инициатором выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она пригласила за стол переговоров представителей сторон конфликта в Ливии: командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Также в конференции примут участие Россия, США, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Египет, Алжир и Великобритания.

Конференции в Берлине предшествовали состоявшиеся 13 января переговоры в Москве между представителями противоборствующих сторон в Ливии и главами МИД Турции и России. Планировалось, что в результате этой встречи будет подписан документ о перемирии, однако Халифа Хафтар покинул Россию, так его и не подписав. В Минобороны России уточнили, что глава ЛНА попросил дать ему время для дополнительных консультаций.

В Ливии после падения режима лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году продолжается гражданская война. Столица страны Триполи находится под контролем Правительства национального согласия во главе с Сарраджем. С 2017 года ПНС находится в конфликте с Ливийской национальной армией (ЛНА), возглавляемой маршалом Хафтаром.

Власти Турции, которая поддерживает ПНС, ранее заявили о присутствии в Ливии российских наемников, выступающих на стороне Хафтара. В Кремле на это ответили, что Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

Теги: Ливия, Берлин, Владимир Путин
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