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Политика ,  
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МИД выразил озабоченность решением «евротройки» в рамках сделки с Ираном

Глубокое разочарование и серьезную озабоченность вызывает решение Великобритании, Германии и Франции формализовать механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заявили в МИД России. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Москва не видит никаких оснований для запуска механизма разрешения споров. В МИД заявили, что эти «непродуманные действия» трех европейских стран могут привести к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки.

В ведомстве отметили, что, когда разрабатывался механизм разрешения споров, никто не предполагал, что США в одностороннем порядке выйдут из соглашения. В министерстве заявили, что решение Ирана приостановить свои добровольные обязательства по СВПД носят ответный характер.

«Настоятельно призываем «евротройку» не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы «ядерной сделки», — призвали в министерстве.

14 декабря главы МИД Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении сообщили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного статьей 36 СВПД. Свое решение они объяснили невыполнением Ираном положений ядерной сделки. В частности, в январе Тегеран отказался ограничивать работу центрифуг по обогащению урана.

В свою очередь в Тегеране заявили, что заявление Франции, Германии и Великобритании не добавляет ничего нового к существующей ситуации. В иранском МИДе добавили, что ответственность за нарушение условий СВПД лежит на США, которые первыми вышли из соглашения.

Теги: МИД России, СВПД, Иранская ядерная программа
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