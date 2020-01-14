Иран ответил на обвинения в невыполнении обязательств по ядерной сделке

Заявление Франции, Германии и Великобритании о запуске ими механизма разрешения споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерной программе не добавляет ничего нового к существующей ситуации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, Иран первым запустил такой механизм более года назад, аналогичное решение Германии, Великобритании и Франции Мусави назвал «слабым».

В заявлении официального представителя МИД Ирана также говорится, что ответственность за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерная сделка») лежит на США, которые первыми вышли из соглашения.

Мусави также добавил, что Иран по-прежнему готов к диалогу по поводу сохранения «сделки», но лишь при условии, что тот будет основан на доброжелательности партнеров. В то же время Тегеран, добавил Мусави, готов дать «серьезный и жесткий» ответ на любые «деструктивные меры» со стороны других участников сделки.

Ранее 14 января европейские страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили о запуске механизма разрешения споров. Главы ИД Франции, Германии и Великобритании («евротройка») выпустили по этому поводу совместное заявление.