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Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве

Польские власти трактуют историю в угоду нынешней политической конъюнктуре, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Его слова передает ТАСС.

Так посол отреагировал на заявление МИД Польши, что публикация архивных документов российским Минобороны является еще одной попыткой переписать историю. Накануне ведомство рассекретило массив данных о Варшавском восстании 1944 года, приурочив это к 75-летию освобождения Варшавы от войск Германии.

По словам Андреева, Варшава обвиняет Москву в манипулировании историей в ответ на любое заявление России о Второй мировой войне, «так что мы к этому уже привыкли».

Дипломат также указал, что за время, которое прошло с момента публикации документов Минобороны, невозможно было изучить их должным образом.

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Политика

17 января российское Минобороны опубликовало документы об освобождении Варшавы. Из них следует, что восстание лета 1944 года против Третьего рейха, которое курировало из Лондона польское эмигрантское правительство, было слабо подготовлено. Кроме того, в документах говорится, что участники убивали украинцев и евреев. Руководство Красной армии поддерживало Варшавское восстание вооружением и продовольствием, а также предоставляло разведданные, следует из документов.

В ответ на публикацию документов Минобороны в МИД Польши заявили, что советские войска освободили Варшаву, но не принесли полякам свободы.

Спор Москвы и Варшавы о Второй мировой войне начался после реакции российского президента Владимира Путина на резолюцию Европарламента к 80-летию начала войны в конце декабря. В документе утверждалось, что причиной войны стало нацистско-советское соглашение. Путин отметил, что войну спровоцировал не пакт, а Мюнхенский сговор 1938 года между Германией и представителями Великобритании, Франции и Италии.

МИД Польши ответил Лаврову словами о проливших кровь советских солдатах
Политика


9 января сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принятие документа победой идеологии над правдой.

Теги: Польша, Вторая мировая война, посол
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