Посол России ответил Польше на слова о документах про восстание в Варшаве

Польские власти трактуют историю в угоду нынешней политической конъюнктуре, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. Его слова передает ТАСС.

Так посол отреагировал на заявление МИД Польши, что публикация архивных документов российским Минобороны является еще одной попыткой переписать историю. Накануне ведомство рассекретило массив данных о Варшавском восстании 1944 года, приурочив это к 75-летию освобождения Варшавы от войск Германии.

По словам Андреева, Варшава обвиняет Москву в манипулировании историей в ответ на любое заявление России о Второй мировой войне, «так что мы к этому уже привыкли».

Дипломат также указал, что за время, которое прошло с момента публикации документов Минобороны, невозможно было изучить их должным образом.