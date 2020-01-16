Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

Появилось видео с места экстренной посадки пассажирского самолета SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» на недействующую полосу аэропорта Домодедово. Кадры опубликованы на сайте телеканала «Звезда».

На видеозаписи виден самолет, стоящий на взлетно-посадочной полосе. К этому моменту пассажиры уже покинули лайнер.

Днем 16 января самолет SSJ100, направлявшийся в Москву из поселка Сабетта на Ямале, экстренно сел на недостроенную полосу столичного аэропорта. Посадка прошла в штатном режиме, в результате нее никто не пострадал.

В «ИрАэро» заявили, что у самолета не было выявлено технических неисправностей. По словам источника РБК, близкого к авиакомпании, пилот лайнера, возможно, перепутал взлетно-посадочную полосу, так как недостроенная ВВП находится всего в 280 м от действующей. После инцидента СК начал доследственную проверку.