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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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В Тегеране идентифицировали тела погибших в крушении Boeing украинцев

Украинские эксперты в Тегеране получили ДНК-профили останков всех украинцев, погибших при крушении Boeing «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщает МВД Украины.

Идет подготовка передачи тел Киеву. Как заявили в ведомстве, планируется, что Тегеран отправит тела погибших на Украину 19 января.

Министры иностранных дел Ирана и Украины в четверг обсудили по телефону ситуацию вокруг авиакатастрофы. В сообщении иранского МИДа указано, что глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф «заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан [на родину] и привлечь украинских специалистов для расшифровки «черных ящиков».

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившихся на борту. Сначала Тегеран отрицал свою причастность к крушению лайнера, однако затем признал, что самолет сбили иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял Boeing за крылатую ракету и открыл по нему огонь. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе.

СБУ и Генпрокуратура Украины попросили Иран передать «черные ящики» сбитого лайнера. Их расшифровка в Киеве должна начаться 20 января.

Теги: Иран, Украина, авиакатастрофа
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