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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

На кадрах видно, как, предположительно, по самолету сперва запустили одну ракету, а спустя полминуты — вторую. Лайнер после попадания второй ракеты находился в воздухе около минуты, а затем загорелся и начал падать

Камера видеонаблюдения, предположительно, зафиксировала, как по самолету Boeing 737-800, принадлежащему компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который потерпел крушение 8 января, были выпущены две ракеты. Видеозапись опубликовала газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, эта запись появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана, уточняет NYT. Газета пишет, что видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане (находится в пригороде Тегерана).

На записи видно, как по самолету сперва выпустили одну ракету. Примерно через 30 сек. в лайнер влетела вторая ракета. Ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. Согласно записи, после попадания второй ракеты он продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Политика

Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 176 человек, все погибли. Первоначально власти Ирана заявили, что причиной падения самолета стала техническая неисправность. Позднее они признали, что причиной катастрофы стала непредумышленная ракетная атака. В Иране сообщили, что лайнер был сбит по ошибке, оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент страны Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой». 10 января CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США, сообщил, что украинский Boeing мог быть сбит двумя ракетами.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Иран, Boeing, ракеты
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