NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

На кадрах видно, как, предположительно, по самолету сперва запустили одну ракету, а спустя полминуты — вторую. Лайнер после попадания второй ракеты находился в воздухе около минуты, а затем загорелся и начал падать

Камера видеонаблюдения, предположительно, зафиксировала, как по самолету Boeing 737-800, принадлежащему компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который потерпел крушение 8 января, были выпущены две ракеты. Видеозапись опубликовала газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, эта запись появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана, уточняет NYT. Газета пишет, что видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане (находится в пригороде Тегерана).

На записи видно, как по самолету сперва выпустили одну ракету. Примерно через 30 сек. в лайнер влетела вторая ракета. Ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. Согласно записи, после попадания второй ракеты он продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.