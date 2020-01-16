Адвокат россиянина Буркова сообщил о его планах признать вину в суде США

Обвиненный в киберпреступлениях россиянин Алексей Бурков намерен 23 января признать свою вину по ряду пунктов обвинения на слушаниях в федеральном суде города Александрия в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Грэгори Стэмбо.

По словам адвоката, к следующему четвергу будет опубликован документ с деталями признания вины россиянином.

В 2015 году Алексея Буркова обвинили в мошенничестве с кредитными картами американцев и задержали в Израиле по запросу США. В ноябре 2019 года Израиль экстрадировал Буркова в Соединенные Штаты. МИД России выразил «крайнее сожаление» по этому поводу, подчеркнув, что такой шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений» между Россией и Израилем. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

По данным американского Минюста, Буркову грозит до 80 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам. Россиянина обвиняют в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, в сговоре с целью совершения мошеннических действий, во взломе компьютерных систем, краже персональных данных и отмывании денег. Ущерб от киберпреступлений Буркова Минюст США оценил в $20 млн.