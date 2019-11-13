Минюст США оценил ущерб от киберпреступлений Буркова в $20 млн

Министерство юстиции США оценило ущерб от киберпреступлений россиянина Алексея Буркова более чем в $20 млн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам суда, Бурков управлял сайтом, на котором продавались номера дебетовых и кредитных карт. Данные были украдены с помощью взлома компьютерных систем. В министерстве отметили, что многие из карт принадлежали гражданам США.

«Украденные данные кредитных карт, проданные на сайте Буркова, привели к мошенническим покупкам на сумму более чем $20 млн», — говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что, предположительно, Бурков владел вторым сайтом, на котором «элитные киберпреступники» могли рекламировать украденные персональные данные, вредоносное программное обеспечение, а также услуги по отмыванию денег и компьютерному взлому. Доступ к сайту предоставлялся по приглашению, за которое нужно было внести $5 тыс.