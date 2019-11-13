Общество , 13 ноя, 00:54
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Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы
Россиянина обвиняют в кибермошенничествах, краже персональных данных и отмывании денег. В общей сумме ему грозит до 80 лет тюрьмы
Россиянину Алексею Буркову, которого Израиль выдал США , грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом говорится на сайте американского Минюста.
Согласно заявлению, россиянина обвиняют в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, в сговоре с целью совершения мошеннических действий, во взломе компьютерных систем, краже персональных данных и отмывании денег.
«Если по всем пунктам обвинения его признают виновным, его ожидает максимум до 80 лет тюрьмы» — говорится в сообщении Минюста.
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