МИД выразил сожаление из-за решения Израиля экстрадировать Буркова в США

МИД России высказал «сожаление» по поводу экстрадиции Израилем обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова в Соединенные Штаты. Об этом говорится на сайте ведомства.

Тема российско-израильских отношений была затронута на встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с временным поверенным в делах государства Израиль в Москве Яковом Ливне.

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Алексея Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину», — сказано в тексте заявления.

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений», динамика которого наблюдалась в последнее время между странами.

12 ноября Израиль начал процедуру выдачи российского гражданина Алексея Буркова в США. Россиянина задержали в 2015 году по запросу Вашингтона, который обвинил его в махинациях с кредитными картами американцев.