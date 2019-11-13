Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова, обвиненного в киберпреступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

«В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — говорится в заявлении. Посольство отмечает, что США развязали «охоту» за российскими гражданами по всему миру».

Алексей Бурков в 2015 году был задержан в Израиле по запросу США и обвинен в мошенничестве с кредитными картами американцев. 12 ноября Израиль выдал россиянина Соединенным Штатам, где суд принял решение оставить под стражей Буркова до вынесения приговора. Россиянину грозит до 80 лет лишения свободы в американской тюрьме. МИД России выразил сожаление по поводу решения Израиля выдать Буркова Вашингтону, заявив, что это идет вразрез с развитием российско-израильских отношений.

