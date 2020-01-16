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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации семьям погибших при авиакатастрофе Boeing 737-800 в Тегеране, передает Reuters.

Главы МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета, встретились в Лондоне для обсуждения всех деталей крушения самолета и текущего расследования происшествия.

В итоговом заявлении после встречи государства потребовали от Ирана «тщательного, независимого и прозрачного международного расследования».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек, все они погибли.

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Изначально Тегеран отрицал причастность к крушению самолета. 11 января Корпус стражей исламской революции признал, что Boeing был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора. В условиях радиопомех он принял самолет за крылатую ракету и самостоятельно решил открыть по нему огонь.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения за инцидент и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе.

Генпрокуратура Украины и СБУ потребовали от Тегерана передать черные ящики самолета для проведения расследования. Планируется, что расшифровка бортовых самописцев начнется в Киеве 20 января.

Теги: авиакатастрофа, Иран, расследование
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