Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Изначально Тегеран отрицал причастность к крушению самолета. 11 января Корпус стражей исламской революции признал, что Boeing был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора. В условиях радиопомех он принял самолет за крылатую ракету и самостоятельно решил открыть по нему огонь.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения за инцидент и пообещал привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе.

Генпрокуратура Украины и СБУ потребовали от Тегерана передать черные ящики самолета для проведения расследования. Планируется, что расшифровка бортовых самописцев начнется в Киеве 20 января.