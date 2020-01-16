Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing
Министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации семьям погибших при авиакатастрофе Boeing 737-800 в Тегеране, передает Reuters.
Главы МИД стран, чьи граждане погибли при крушении самолета, встретились в Лондоне для обсуждения всех деталей крушения самолета и текущего расследования происшествия.
В итоговом заявлении после встречи государства потребовали от Ирана «тщательного, независимого и прозрачного международного расследования».
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек, все они погибли.