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Отставка правительства Медведева ,  
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Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вел телеканал РБК.

«Знаете, я сейчас взял обязательства перед президентом по Счетной палате, пока что прошло полтора года. Думаю, мне пока что еще нужно поработать», — сказал он. Кудрин отметил, что его устраивает имеющаяся модель работы.

Мишустин пообещал представить кандидатов в кабмин в ближайшее время
Политика

15 января после завершения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Позднее Путин подписал соответствующий указ.

В тот же день глава государства предложил назначить на пост председателя правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Днем 16 января Госдума согласовала его кандидатуру, позднее Путин подписал указ о назначении Мишустина на должность. Бывшего премьера Медведева Путин назначил своим заместителем в Совете безопасности страны.

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Мишустин после совещаний с фракциями парламента пообещал в течение нескольких дней предоставить список новых министров. Ранее он, по словам депутата от коммунистов Алексея Корниенко, анонсировал обновление состава правительства на треть.

Теги: Алексей Кудрин, правительство, Счетная палата
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