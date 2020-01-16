Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию вел телеканал РБК.

«Знаете, я сейчас взял обязательства перед президентом по Счетной палате, пока что прошло полтора года. Думаю, мне пока что еще нужно поработать», — сказал он. Кудрин отметил, что его устраивает имеющаяся модель работы.

15 января после завершения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Позднее Путин подписал соответствующий указ.