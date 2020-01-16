Жириновский дал «несколько товарищеских советов» Мишустину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме дал кандидату на пост премьер-министра России Михаилу Мишустину «несколько товарищеских советов». Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Михаил Владимирович, вам советую. Никогда не говорите отрицательно: не буду, не пройдет, не получится. Наоборот говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим», — сказал Жириновский. Он добавил, что «люди хотят знать что-то».

«Вы же как врач: вся страна больная, так вы скажите, что может быть вылечим, может быть поможем», — отметил он.

Жириновский пообещал, что ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина. «Мы поддержим вашу кандидатуру. Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах. Мы будем требовать, чтобы президент назначал министрами только инженеров. Они умеют строить управленческий процесс, гуманитарии не умеют», — сказал Жириновский.