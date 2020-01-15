Совет Госдумы начал внеочередное заседание с участием Мишустина
Совет Госдумы проводит внеочередное заседание с участием главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Об этом говорится на официальной странице Госдумы в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
15 января в послании Федеральному собранию Путин выступил с предложением изменить Конституцию. В случае внесения изменений Госдума будет утверждать председателя правительства. Кроме того, президент предложил передать нижней палате парламента право утверждения по представлению премьера всех вице-премьеров.