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Совет Госдумы начал внеочередное заседание с участием Мишустина

Совет Госдумы проводит внеочередное заседание с участием главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Об этом говорится на официальной странице Госдумы в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

15 января в послании Федеральному собранию Путин выступил с предложением изменить Конституцию. В случае внесения изменений Госдума будет утверждать председателя правительства. Кроме того, президент предложил передать нижней палате парламента право утверждения по представлению премьера всех вице-премьеров.

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Вскоре после выступления Путина Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Он объяснил это решение тем, что такой шаг необходим для реализации предложений, выдвинутых главой государства. Путин принял отставку правительства, отметив, что Медведев сможет занять должность заместителя главы Совета безопасности.

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После этого Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. В Кремле сообщили, что глава ФНС уже согласился, теперь его кандидатуру должна утвердить Госдума.

Теги: правительство, Михаил Мишустин, отставка
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