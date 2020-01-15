Совет Госдумы начал внеочередное заседание с участием Мишустина

Вскоре после выступления Путина Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Он объяснил это решение тем, что такой шаг необходим для реализации предложений, выдвинутых главой государства. Путин принял отставку правительства, отметив, что Медведев сможет занять должность заместителя главы Совета безопасности.

После этого Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. В Кремле сообщили, что глава ФНС уже согласился, теперь его кандидатуру должна утвердить Госдума.