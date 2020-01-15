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Отставка правительства Медведева ,  
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Сенаторы оценили решение Медведева об отставке правительства

Роль парламента в России сильно возрастет, если в Конституцию будут внесены изменения, которые президент Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с РБК выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, после этих изменений в России произойдет «серьезный перезапуск» государственных органов власти. Он отметил, что правительство поменяется не полностью. «Кто-то уйдет, кто-то останется, кого-то передвинут параллельно», — пояснил сенатор. При этом формат работы и требования будут «достаточно другими», считает он. «Мы привыкли к тому, что все регулируется, но сейчас я даже не исключаю, что будут досрочные выборы в Госдуму», — резюмировал Клинцевич.

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Сенатор Евгений Серебренников в разговоре с РБК отметил, что отставка правительства случается в России не первый раз (с 2000-х годов кабмин досрочно уходил в 2001 и 2004 годах. — РБК).

«Будем надеяться, что все, что предпринимается президентом, направлено на реализацию тех задач, которые он изложил в послании», — сказал Серебренников, отметив, что отставка является «нормальной рабочей обстановкой». «Просто она превратилась в какие-то события, которые воспринимаются народом как что-то необычное, а вообще это обычная практика работы и президента, и правительства», — пояснил сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко считает, что правительство поступило «очень грамотно и профессионально». «Возможно, часть сегодняшнего правительства останется, возможно, будут привлечены новые лица, но возможность дать президенту набрать новую команду — это мудрое и правильное решение», — сказал Тимченко РБК.

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При этом он отметил, что сравнивать позицию зампредседателя Совбеза, которую Путин предложил Медведеву после отставки, с должностью вице-президента пока некорректно. «Президент сказал, что необходимо в Конституцию внести понятие Совета безопасности и тем самым конкретизировать формат работы этого органа. После того как это будет сделано, можно будет сравнивать должности в Совете безопасности с должностями высших должностных лиц», — уточнил сенатор.

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15 января в послании Федеральному собранию Путин предложил изменить Конституцию. В частности, он поддержал передачу Госдуме права утверждения председателя правительства. Кроме того, в случае внесения поправок нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров.

Спустя три часа после послания Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. По его словам, это необходимо для выполнения положений послания президента. Путин принял отставку кабмина и предложил Медведеву занять должность заместителя главы Совета безопасности.

Теги: отставка, правительство, новости РБК
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