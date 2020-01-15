Сенаторы оценили решение Медведева об отставке правительства

Роль парламента в России сильно возрастет, если в Конституцию будут внесены изменения, которые президент Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Такое мнение в беседе с РБК выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, после этих изменений в России произойдет «серьезный перезапуск» государственных органов власти. Он отметил, что правительство поменяется не полностью. «Кто-то уйдет, кто-то останется, кого-то передвинут параллельно», — пояснил сенатор. При этом формат работы и требования будут «достаточно другими», считает он. «Мы привыкли к тому, что все регулируется, но сейчас я даже не исключаю, что будут досрочные выборы в Госдуму», — резюмировал Клинцевич.

Сенатор Евгений Серебренников в разговоре с РБК отметил, что отставка правительства случается в России не первый раз (с 2000-х годов кабмин досрочно уходил в 2001 и 2004 годах. — РБК).

«Будем надеяться, что все, что предпринимается президентом, направлено на реализацию тех задач, которые он изложил в послании», — сказал Серебренников, отметив, что отставка является «нормальной рабочей обстановкой». «Просто она превратилась в какие-то события, которые воспринимаются народом как что-то необычное, а вообще это обычная практика работы и президента, и правительства», — пояснил сенатор.