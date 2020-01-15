Объявление Медведева об отставке правительства. Полное видео

Объявление об уходе правительства в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сделал в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, где обсуждалось прошедшее ранее послание президента Федеральному собранию.

«Я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со ст. 117 Конституции России правительство в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

После слов Медведева глава государства поблагодарил правительство за совместную работу и поручил исполнять обязанности до формирования нового правительства.