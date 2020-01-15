Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% Экономика, 18:03 Пять трендов российского венчурного рынка на следующие пять лет Pro, 17:51 Зеленский сообщил Меркель о подготовке новых списков на обмен в Донбассе Политика, 17:50 «Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина Политика, 17:49 В команду года УЕФА вошли пять футболистов «Ливерпуля» Спорт, 17:48 Что обсуждали на Международном научном форуме «Шаг в будущее» Партнерский материал, 17:45 Объявление Медведева об отставке правительства. Полное видео Политика, 17:37 СК возбудил дело по факту ранения жителя Донбасса в результате обстрела Политика, 17:30 Мутко объяснил отставку правительства Политика, 17:29 Здоровые амбиции: как заработать на ЗОЖ в ретейле Pro, 17:23 Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи Политика, 17:10 Чего хотят от нанимателей синие воротнички Экономика образования, 17:08  СМИ анонсировали переход лучшего бомбардира «Крыльев Советов» в «Динамо» Спорт, 17:08 Отставка правительства России. Главное Политика, 17:06
Политика ,  
0 

Объявление Медведева об отставке правительства. Полное видео

Объявление об уходе правительства в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сделал в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, где обсуждалось прошедшее ранее послание президента Федеральному собранию. 

«Я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со ст. 117 Конституции России правительство в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

После слов Медведева глава государства поблагодарил правительство за совместную работу и поручил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства
Фотогалерея 

Ранее днем в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию Путин предложил изменить порядок назначения председателя правительства. В частности, Госдума будет наделена правом не только согласовывать кандидатуры премьер-министра и остальных членов кабмина, но и утверждать их. Президент при этом лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Теги: видео, отставка, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Медведев объявил об уходе правительства в отставку
Политика
Путин предложит Медведеву занять новую должность
Политика
Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter