«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Поставщик питания в детские сады и школы Москвы, компания «Комбинат питания Конкорд», которая ранее принадлежала бизнесмену Евгению Пригожину, не намерена поставлять бесплатное горячее питание для начальных классов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице пресс-службы организации «ВКонтакте». Сообщение было опубликовано в ответ на запрос издания «Открытые медиа».

Компания сообщила, что загружена на 100% и не заинтересована в дальнейшем расширении производственных мощностей. В «Конкорде» также указали, что ее экс-владелец, Евгений Пригожин, ранее неоднократно говорил, что не заинтересован в организации питания в образовательных учреждениях, поскольку «работа оператора питания не соответствует интересам компании».

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Комбинат питания «Конкорд» начал обслуживать московские школы и детские сады питанием в 2011 году, писал ранее РБК.