Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина

100% подконтрольного Евгению Пригожину «Конкорда» отошло компании «Корпорация развития», принадлежащей учредительнице благотворительного фонда в Томске

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компания «Комбинат питания Конкорд», ранее принадлежавшее бизнесмену Евгению Пригожину, сменила владельца — им стало малоизвестное АО «Корпорация развития».

30 октября «Корпорация развития», на 100% принадлежащее некой Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», следует из записи в ЕГРЮЛ.

В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем остается госкорпорация ВЭБ.РФ, которая в 2011 году, как писали «Ведомости», одобрила выделение 3,5 млрд руб. на строительство трех комбинатов питания. Сроки кредитов — до девяти лет (то есть последние истекают в 2020 году).

Из выписки ЕГРЮЛ также следует, что смена собственника происходила под залог. Его держателем стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».