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Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина
100% подконтрольного Евгению Пригожину «Конкорда» отошло компании «Корпорация развития», принадлежащей учредительнице благотворительного фонда в Томске
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компания «Комбинат питания Конкорд», ранее принадлежавшее бизнесмену Евгению Пригожину, сменила владельца — им стало малоизвестное АО «Корпорация развития».

30 октября «Корпорация развития», на 100% принадлежащее некой Екатерине Росликовой, приобрело в собственность «Комбинат питания Конкорд», следует из записи в ЕГРЮЛ.

В этот же день поменялся договор залога по долям «Комбината питания». Поскольку у фирмы сменился формальный владелец, залогодателем стала «Корпорация развития». Залогодержателем остается госкорпорация ВЭБ.РФ, которая в 2011 году, как писали «Ведомости», одобрила выделение 3,5 млрд руб. на строительство трех комбинатов питания. Сроки кредитов — до девяти лет (то есть последние истекают в 2020 году).

Из выписки ЕГРЮЛ также следует, что смена собственника происходила под залог. Его держателем стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».

Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года. Для АО «Корпорация развития» указаны 40 видов деятельности, включая розничную торговлю напитками, продуктами, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, оптовую торговлю цветами и растениями, животными и прочие. Уставной капитал «Корпорации развития» составляет 10 тыс. руб.

Внимание на смену владельца «Конкорда» обратило издание «Новое время», а также томское ТВ2. Однако, по их информации, «Корпорация развития» приобрела всего 50% подконтрольного Пригожину предприятия.

TB2 отмечает, что 27-летняя Росликова является учредителем томского благотворительного фонда «Добрые руки», который, как отмечает издание содержит приют для собак в Новомихайловке. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 11 ноября, учредителями фонда являются семь человек, однако Росликовой там нет.

Издание также отмечает, что Росликова работает депутатом в томском отделении ЛДПР и является помощницей депутата от партии в Законодательном собрании Томской области.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Павел Казарновский, Артем Афонский
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