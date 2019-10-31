С подконтрольного Пригожину «Конкорда» взыскали деньги за вред здоровью

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск к компаниям «Конкорд» и ООО «Вито-1», сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил исковые требования частично. Взыскан моральный вред и расходы на лечение», — заявили в пресс-службе. Суд огласил только резолютивную часть решения.
В марте ТАСС со ссылкой на Мещанский суд сообщал, что 32 истца — родители детей, заболевших дезинтерией — требуют выплаты компенсаций за моральный вред и ущерб здоровью. Ответчиками в карточке дела указаны подконтрольное бизнесмену Евгению Пригожину ООО «Комбинат питания Конкорд», ООО «Вито-1», несколько школ (ГБОУ «Марьино», школы № 1200, № 1547 и № 2010), а также департамент здравоохранения Москвы и департамент образования и науки.
32 истца требовали от ответчиков по 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также компенсацию вреда здоровью. В общей сложности суд взыскал с «Конкорда» 205 тыс. руб. за моральный вред и 40 тыс. руб. — за вред здоровью в пользу 18 истцов, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. С «Вито-1» взыскали 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 11 тыс. руб в пользу трех истцов.
Согласно базе СПАРК, гендиректором ООО «Комбинат питания «Конкорд» является бизнесмен Евгений Пригожин, а ООО «Вито-1» руководит Наталья Гребенщикова.