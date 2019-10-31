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Общество ,  
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С подконтрольного Пригожину «Конкорда» взыскали деньги за вред здоровью
Требования родителей удовлетворили лишь частично — комбинат питания должен выплатить в общей сложности 245 тыс. руб. в пользу 18 истцов. Это 10-15 тыс. руб. на ребенка, заявила представляющая родителей юрист ФБК Любовь Соболь

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск к компаниям «Конкорд» и ООО «Вито-1», сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил исковые требования частично. Взыскан моральный вред и расходы на лечение», — заявили в пресс-службе. Суд огласил только резолютивную часть решения.

В марте ТАСС со ссылкой на Мещанский суд сообщал, что 32 истца — родители детей, заболевших дезинтерией — требуют выплаты компенсаций за моральный вред и ущерб здоровью. Ответчиками в карточке дела указаны подконтрольное бизнесмену Евгению Пригожину ООО «Комбинат питания Конкорд», ООО «Вито-1», несколько школ (ГБОУ «Марьино», школы № 1200, № 1547 и № 2010), а также департамент здравоохранения Москвы и департамент образования и науки.

32 истца требовали от ответчиков по 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также компенсацию вреда здоровью. В общей сложности суд взыскал с «Конкорда» 205 тыс. руб. за моральный вред и 40 тыс. руб. — за вред здоровью в пользу 18 истцов, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. С «Вито-1» взыскали 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 11 тыс. руб в пользу трех истцов.

Согласно базе СПАРК, гендиректором ООО «Комбинат питания «Конкорд» является бизнесмен Евгений Пригожин, а ООО «Вито-1» руководит Наталья Гребенщикова.

По словам юриста ФБК Любови Соболь, речь идет о деле о массовом отравлении детей в декабре 2018 года. В суде Соболь представляет интересы истцов.

«Присуждены суммы медицинских расходов, а также компенcация морального вреда. Она была заявлена нами по 500 тысяч рублей на каждого ребенка. В итоге было взыскано на каждого ребенка 10-15 тысяч рублей», — заявила РБК Соболь.

Общество
Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

Соболь сообщила, что родители собираются обжаловать иск, так как считают сумму компенсации недостаточной. Она добавила, что здоровью детей был нанесен существенный вред, некоторые из них до сих пор находятся на лечении.

«Долгое время они не могли восстановить здоровье, не посещали школы и детские сады. 10-15 тысяч рублей — это суммы, которые не являются адекватным возмещением тех моральных и физических страданий, которые понесли семьи пострадавших детей», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службы компаний «Конкорд» и «ВИТО-1».

Бизнес
«Конкорд» потребует возмещения убытков после отравления в детсадах Москвы

Первые сообщения об отравлении в детсадах Москвы появились в декабре 2018 года. В Роспотребнадзоре подтвердили массовое заболевание кишечной инфекцией в образовательных учреждениях на юго-востоке столицы. В ведомстве утверждали, что заболевания, связанные с употреблением инфицированной пищи, выявили у 127 человек. Источником инфекции называли творог, произведений липецким предприятием «Чаплыгинмолоко».

Соболь назвала причиной массовости отправлений «монополию на питание детей по всей Москве у фирм Евгения Пригожина». После отравления в «Конкорде» сообщали, что бизнесмен встретился с родителями родителями детей, а компания объявила, что приняла решение прекратить сотрудничество с «Чаплыгинмолоко» и будет требовать от него возмещения убытков.

В конце октября основатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал его и Соболь на 88 млн руб. (по 29 млн руб. с каждого) по иску от компании «Московский школьник», которую он и Соболь связывали с Пригожиным. В пресс-службе «Конкорда» заявляли, что бизнесмен никак не связан с «Московским школьником», «Комбинат питания «Конкорд» привлекался к рассмотрению иска в качестве третьего лица, не заявляющего своих требований.

Авторы: Константин Нагаев, Алена Прохоренко
При участии: Роман Кирьянов
Теги: суд, компенсации
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«Конкорд» потребует возмещения убытков после отравления в детсадах Москвы
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