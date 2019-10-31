С подконтрольного Пригожину «Конкорда» взыскали деньги за вред здоровью

По словам юриста ФБК Любови Соболь, речь идет о деле о массовом отравлении детей в декабре 2018 года. В суде Соболь представляет интересы истцов.

«Присуждены суммы медицинских расходов, а также компенcация морального вреда. Она была заявлена нами по 500 тысяч рублей на каждого ребенка. В итоге было взыскано на каждого ребенка 10-15 тысяч рублей», — заявила РБК Соболь.

Соболь сообщила, что родители собираются обжаловать иск, так как считают сумму компенсации недостаточной. Она добавила, что здоровью детей был нанесен существенный вред, некоторые из них до сих пор находятся на лечении.

«Долгое время они не могли восстановить здоровье, не посещали школы и детские сады. 10-15 тысяч рублей — это суммы, которые не являются адекватным возмещением тех моральных и физических страданий, которые понесли семьи пострадавших детей», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службы компаний «Конкорд» и «ВИТО-1».

Первые сообщения об отравлении в детсадах Москвы появились в декабре 2018 года. В Роспотребнадзоре подтвердили массовое заболевание кишечной инфекцией в образовательных учреждениях на юго-востоке столицы. В ведомстве утверждали, что заболевания, связанные с употреблением инфицированной пищи, выявили у 127 человек. Источником инфекции называли творог, произведений липецким предприятием «Чаплыгинмолоко».

Соболь назвала причиной массовости отправлений «монополию на питание детей по всей Москве у фирм Евгения Пригожина». После отравления в «Конкорде» сообщали, что бизнесмен встретился с родителями родителями детей, а компания объявила, что приняла решение прекратить сотрудничество с «Чаплыгинмолоко» и будет требовать от него возмещения убытков.

В конце октября основатель ФБК Алексей Навальный сообщил, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал его и Соболь на 88 млн руб. (по 29 млн руб. с каждого) по иску от компании «Московский школьник», которую он и Соболь связывали с Пригожиным. В пресс-службе «Конкорда» заявляли, что бизнесмен никак не связан с «Московским школьником», «Комбинат питания «Конкорд» привлекался к рассмотрению иска в качестве третьего лица, не заявляющего своих требований.