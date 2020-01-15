Общество , 15 янв, 13:03
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Путин попросил кабмин отладить ввоз незарегистрированных лекарств
В России приняты законодательные решения, которые позволят ввозить из-за рубежа пока еще незарегистрированные официально отдельные лекарственные препараты. Об этом Владимир Путин заявил Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал РБК.
«Прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в такой ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — сказал президент.
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