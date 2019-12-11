Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Производитель антибиотика для лечения муковисцидоза осуществит срочную поставку препарата в Россию. Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.

«На прошлой неделе были проведены встречи с Росздравнадзором и Минздравом. По их итогам мы в качестве краткосрочной меры проработали возможность срочного внепланового производства препарата и его поставку в Россию. Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для того, чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Представитель GSK добавил, что для продолжения поставок потребуется «дальнейший диалог» с Минздравом для ввода препарата в гражданский оборот.

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний (GSK, Teva и «Р-Фарм»), в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку и подготовить доклад с предложениями, как исправить ситуацию.

«Возникшая ситуация стала неожиданностью. Мы столкнулись с ажиотажным спросом на остатки фортума, который оставался на складах наших дистрибьюторов. Мы получили большое количество запросов со стороны органов власти и пациентов. Мы знаем озабоченность пациентов сложившейся ситуацией», — сказал представитель GSK.