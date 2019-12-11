Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 12:33
Минпромторг поддержал «Силовые машины» в споре с Siemens о турбинах Бизнес, 18:04 Какого функционала клиенты ждут от сайта оптового поставщика Pro, 18:00 США обвинили иранские компании в перевозке оружия массового поражения Политика, 17:59 Генеральный директор «Зенита» заявил о крахе европейских надежд Спорт, 17:54 Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах Общество, 17:51 Кризис как подарок: увеличить выручку в три раза на падающем рынке РБК и Открытие, 17:47 Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой Политика, 17:40 Свежие ГОСТы и гранты для фермеров: главное в пищевой промышленности Pro, 17:27 Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов Политика, 17:25 Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства Финансы, 17:23 Ира Сидоркова — о «неженском» хобби и снижении интереса к образованию РБК Стиль и YE’S apartaments, 17:18 Суд отправил под домашний арест директора сгоревшего в Одессе колледжа Общество, 17:12 Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских Общество, 17:11 Сторонника Квачкова приговорили к 17 годам колонии Общество, 17:10
Финансы ,  
0 
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Производитель антибиотика для лечения муковисцидоза осуществит срочную поставку препарата в Россию. Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.

«На прошлой неделе были проведены встречи с Росздравнадзором и Минздравом. По их итогам мы в качестве краткосрочной меры проработали возможность срочного внепланового производства препарата и его поставку в Россию. Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для того, чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Представитель GSK добавил, что для продолжения поставок потребуется «дальнейший диалог» с Минздравом для ввода препарата в гражданский оборот.

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний (GSK, Teva и «Р-Фарм»), в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку и подготовить доклад с предложениями, как исправить ситуацию.

«Возникшая ситуация стала неожиданностью. Мы столкнулись с ажиотажным спросом на остатки фортума, который оставался на складах наших дистрибьюторов. Мы получили большое количество запросов со стороны органов власти и пациентов. Мы знаем озабоченность пациентов сложившейся ситуацией», — сказал представитель GSK.

Теги: лекарство
Материалы по теме
Как возник кризис с лекарствами для больных муковисцидозом детей
Общество
Минздрав поручил проверить обеспечение лекарствами больных муковисцидозом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter