На мебельной фабрике в Брянской области произошел пожар

В Брянской области на мебельной фабрике произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании в городе Дятьково Брянской области поступила в МЧС в 4:07. На место выехали семь пожарных расчетов. По прибытии на место пожарные обнаружили, что загорелось здание мебельной фабрики на улице Орджоникидзе.

Огонь распространился на площади 740 кв. м. В 6:36 пламя было локализовано, на полную ликвидацию пожара ушло почти четыре часа. Сейчас его причина устанавливается, пострадавших в результате инцидента нет.

Вечером 9 января в Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ЛУКОЙЛу. Огонь охватил площадь более 1 тыс. кв. м. Возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Местные жители сообщали о взрыве на заводе.