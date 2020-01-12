Во время пожара в ангаре в Новой Москве обрушилась крыша

Вечером 12 января в Новой Москве произошел пожар в ангаре в коттеджном поселке «Ракитки», расположенном в поселении Десеновское в Новомосковском административном округе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным экстренной службы, информация о возгорании поступила дежурной смене в 20:53. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит металлический ангар размером 30х30 м.

Огонь был локализован в 21:41 на площади 900 кв. м, в результате пожара обрушилась кровля здания. В 22:44 МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания. В тушении принимало участие 51 человек и десять единиц техники. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

12 января в Подмосковье загорелся склад с металлом. Крупный пожар случился в Сергиевом Посаде утром в 6:15. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На ликвидацию открытого горения у экстренных служб ушло 3,5 часа. В результате инцидента никто не пострадал.