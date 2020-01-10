ЛУКОЙЛ сообщил о последствиях пожара на НПЗ в Коми

На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от пожара, ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Там пояснили, что блок завода, на котором произошло возгорание, является самостоятельным узлом и расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Поэтому остальные производственные установки НПЗ работают в штатном режиме. Выпуск товарной продукции продолжается, а ограничений по приему нефти нет, заверили в нефтяной компании.

В результате пожара один сотрудник предприятия получил травму, его госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул вечером 9 января. Его площадь составила не менее 1 тыс. кв. м. По данным пресс-службы МЧС России, возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Местный портал «ProГород» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе завода раздался взрыв, и взрывная волна дошла до расположенного поблизости города Сосногорска. Ночью спасители ликвидировали возгорание.