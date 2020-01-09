Общество , 09 янв, 19:25
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Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте. Фоторепортаж
Вечером 9 января в Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод компании ЛУКОЙЛ. Огонь распространился на территории 1 тыс. кв. м.
Пожар начался около 17:00
Очевидцы сообщили о взрыве в районе НПЗ
По данным местных СМИ, из-за пожара эвакуировали расположенный неподалеку торговый центр «Ярмарка». Местные власти утверждают, что горожанам ничто не угрожает
По сведениям МЧС, очаг возгорания находился на установке дегидропарафинизации дизтоплива. Ее стоимость эксперты оценивают в 3–5 млрд руб. Для ремонта может потребоваться приостановка работы завода
К тушению привлекли пожарный поезд
В 2018 году на Ухтинском НПЗ также был пожар, горели нефтепродукты, никто не пострадал