В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа

Огонь охватил около 1 тыс. кв. м. Источник РБК утверждает, что загорелась наливная эстакада. Местные СМИ сообщают о взрыве на НПЗ, к тушению привлекли пожарный поезд

В городе Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара составляет не менее 1 тыс. кв. м.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, которому принадлежит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. По словам источника РБК, у ЛУКОЙЛа на НПЗ в Ухте горит наливная эстакада.

По данным МЧС, пожар возник на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. «По предварительной информации, пострадал один человек — госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести», — сообщили в ведомстве. К месту пожара отправили пожарный поезд.

Местный портал «ProГород» со ссылкой на очевидцев пишет, что в районе НПЗ раздался взрыв, после чего горизонт осветила яркая вспышка. «В 16:55 шла в парке. Весь город осветился будто огромным прожектором, а потом хлопок», — приводит издание слова одного из очевидцев. Взрывная волна, по данным портала, дошла до расположенного поблизости города Соногорска.