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В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа
Огонь охватил около 1 тыс. кв. м. Источник РБК утверждает, что загорелась наливная эстакада. Местные СМИ сообщают о взрыве на НПЗ, к тушению привлекли пожарный поезд
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В городе Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара составляет не менее 1 тыс. кв. м.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, которому принадлежит Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. По словам источника РБК, у ЛУКОЙЛа на НПЗ в Ухте горит наливная эстакада.

По данным МЧС, пожар возник на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. «По предварительной информации, пострадал один человек — госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести», — сообщили в ведомстве. К месту пожара отправили пожарный поезд.

Местный портал «ProГород» со ссылкой на очевидцев пишет, что в районе НПЗ раздался взрыв, после чего горизонт осветила яркая вспышка. «В 16:55 шла в парке. Весь город осветился будто огромным прожектором, а потом хлопок», — приводит издание слова одного из очевидцев. Взрывная волна, по данным портала, дошла до расположенного поблизости города Соногорска.

В соцсетях появилось видео пожара, снятое очевидцами.

По данным «ProГород», из-за происшествия в городе эвакуировали торгово-развлекательный центр «Ярмарка». Эту информацию со ссылкой на администрацию города подтверждает агентство БНК.

Ухтинский НПЗ — один из четырех заводов ЛУКОЙЛа, находящийся в России (также у компании есть НПЗ в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде). В мае 2019 года вице-президент ЛУКОЙЛа по нефте- и газопереработке и нефтехимии Рустем Гималетдинов сообщал, что на их модернизацию компания потратила $12 млрд.

НПЗ в Ухте уже горел в октябре 2018 года. Тогда на технической установке произошло факельное горение. Столб огня поднимался примерно на 20 м. Возгорание продолжалось до полного выгорания нефтепродуктов в трубе, при пожаре никто не пострадал.

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова, Артем Афонский
Теги: ЛУКОЙЛ, Коми, Пожар, НПЗ
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