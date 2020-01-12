Спасатели ликвидировали пожар на складе с металлом в Подмосковье

Пожар на складе для хранения металла в поселке Скоропусковский в Сергиевом Посаде ликвидирован. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Московской области.

О пожаре на подмосковном складе стало известно утром 12 января. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 06:15 мск.

Позднее, в 06:50, возгорание удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. м. «09:45 — ликвидация открытого горения», — отмечается в сообщении.

По данным областного ГУ МЧС, загорелся металлический одноэтажный ангар, в котором предположительно хранился алюминий. В результате пожара никто не пострадал.