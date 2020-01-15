СМИ сообщили о трех пострадавших в результате удара по базе США в Ираке

Как минимум три человека пострадали в результате ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Sumariya.

Источник телеканала рассказал, что несколько ракет упали на территории базы, а еще одна — за его пределами. «Это привело к материальному ущербу и ранению трех человек», — говорится в сообщении.

СМИ не уточняет национальную принадлежность пострадавших.

Базу Эт-Таджи, расположенную к северу от иракской столицы Багдада, используют военнослужащие США. Она подверглась ракетной атаке 14 января, было выпущено пять ракет. По данным иракской армии, огонь велся из систем залпового огня, ответственность за нападение никто на себя не взял.