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Политика ,  
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СМИ сообщили о трех пострадавших в результате удара по базе США в Ираке

Как минимум три человека пострадали в результате ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Sumariya.

Источник телеканала рассказал, что несколько ракет упали на территории базы, а еще одна — за его пределами. «Это привело к материальному ущербу и ранению трех человек», — говорится в сообщении.

СМИ не уточняет национальную принадлежность пострадавших.

Базу Эт-Таджи, расположенную к северу от иракской столицы Багдада, используют военнослужащие США. Она подверглась ракетной атаке 14 января, было выпущено пять ракет. По данным иракской армии, огонь велся из систем залпового огня, ответственность за нападение никто на себя не взял.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Позже Пентагон подтвердил факт атаки на базу и сообщил, что никто из американских военных в результате обстрела не пострадал. Официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс назвал атаку на базу «небольшой» и сообщил, что никто из ее военнослужащих не пострадал.

8 января Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, которые используют американские силы. Таким образом Тегеран отреагировал на ликвидацию генерала элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иран выпустил более десятка ракет. Одна из них попала на авиабазу в городе Таджи, другие — в аэропорт Эрбиля и авиабазу Айн аль-Асад. В США заявляли об отсутствии жертв при атаке на свои объекты. Ближневосточные СМИ сообщали о 80 жертвах среди граждан Ирака.

Теги: Ирак, обстрел, США, военная база
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