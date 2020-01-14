США заявили об отсутствии жертв среди военных после атаки на базу в Ираке

В результате ракетного удара по американской базе Эт-Таджи в Ираке никто из военных не пострадал, заявил в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

«Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи», — написал он.

Находящаяся к северу от Багдада американская военная база Эт-Таджи подверглась ракетной атаке 14 января. По данным источников телеканалов Al-Hadath и Al Sumariya, всего по ней было выпущено пять ракет. Как сообщили военные Ирана, огонь велся из систем залпового огня. О своей ответственности за нападение пока никто не заявил.

8 января под ракетный обстрел попали две другие американские базы в Ираке. Их атаковал Иран, таким образом отреагировавший на устранение в результате спецоперации США своего влиятельного генерала Касема Сулеймани. В ту же ночь после взлета из аэропорта Тегерана разбился украинский лайнер, все находившиеся на его борту 176 человек погибли. Изначально иранские власти называли причиной катастрофы техническую неисправность, однако позже признали, что самолет по ошибке сбили силы ПВО.