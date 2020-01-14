В Иране арестовали 30 человек за участие в митинге из-за крушения Boeing

В Иране арестовали 30 человек за участие в антиправительственном митинге, поводом для которого стала катастрофа украинского Boeing 737-800 под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель судебных властей страны Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

«Около 30 человек были арестованы за участие в несогласованных акциях. Мы терпимо относимся к законным митингам», — сказал Эсмаили.

14 января власти Ирана арестовали несколько человек, причастных к крушению пассажирского лайнера. По словам президента страны Хасана Роухани, ответственность за катастрофу может быть возложена на нескольких человек. Глава Исламской Республики пообещал наказать всех виновных, причастных к крушению.

11 января сотни студентов в Тегеране провели акцию в память о жертвах катастрофы, однако впоследствии мирное собрание переросло в антиправительственный протест. В акции приняли участие от 700 до 1000 человек.