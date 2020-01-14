В Иране арестовали 30 человек за участие в митинге из-за крушения Boeing

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 12:30
Самарские власти объяснили приглашение к охоте на диких собак Общество, 18:55 В Польше заявили о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе» Экономика, 18:53 РФС опубликовал план подготовки сборной России к Евро-2020 Спорт, 18:49 Джонсон отклонил запрос на референдум о независимости Шотландии Политика, 18:47 В МИД заявили о проблемах с компьютерами в посольстве в США из-за санкций Политика, 18:45 В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air Общество, 18:44 Дым от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли Общество, 18:43 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:38 СК предложил упростить процедуру задержания депутатов, судей и адвокатов Общество, 18:28 СМИ узнали о деталях торговой сделки США и Китая Экономика, 18:28 Власти заявили о решении проблем с парковками для москвичей «вручную» Общество, 18:25 Black Star купил права на алкогольные бренды Бизнес, 18:21 РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами Технологии и медиа, 18:18 Меркель позвала Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлин Политика, 18:12
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

В Иране арестовали 30 человек за участие в митинге из-за крушения Boeing

В Иране арестовали 30 человек за участие в антиправительственном митинге, поводом для которого стала катастрофа украинского Boeing 737-800 под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель судебных властей страны Голамхоссейн Эсмаили, передает Reuters.

«Около 30 человек были арестованы за участие в несогласованных акциях. Мы терпимо относимся к законным митингам», — сказал Эсмаили.

14 января власти Ирана арестовали несколько человек, причастных к крушению пассажирского лайнера. По словам президента страны Хасана Роухани, ответственность за катастрофу может быть возложена на нескольких человек. Глава Исламской Республики пообещал наказать всех виновных, причастных к крушению.

11 января сотни студентов в Тегеране провели акцию в память о жертвах катастрофы, однако впоследствии мирное собрание переросло в антиправительственный протест. В акции приняли участие от 700 до 1000 человек.

Росавиация оценила принятые для безопасности полетов над Ираном меры
Общество

Пассажирский лайнер, летевший в Киев, разбился утром 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, в их числе граждане семи стран: Ирана, Канады, Украины, Афганистана, Германии, Швеции и Великобритании.

Спустя три дня после инцидента иранские власти признали вину за авиакатастрофу. Ответственность на себя взял командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. По его словам, лайнер был сбит ракетой по ошибке из-за плохой связи. Генерал отметил, что оператор системы ПВО принял пассажирский Boeing за крылатую ракету.

Теги: Иран, крушение самолета, Boeing 737-800, аресты, акция протеста
Материалы по теме
Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
Политика
Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing
Политика
Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter