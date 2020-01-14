СМИ сообщили о подготовке Хафтара к новому наступлению на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи. Об этом со ссылкой на связанный с ПНС источники сообщает агентство Anadolu.

В сообщении агентства говорится, что к юго-востоку от Триполи обнаружили бронетехнику и пушки, принадлежащие ОАЭ, которые поддержали сторону Хафтара в ливийском конфликте.

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