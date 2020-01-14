Эрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»

Турецкий лидер заявил, что Анкара выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии. Он также пообещал «преподать урок путчисту Хафтару», если он не остановит военные действия в арабской стране

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.

Он отметил, что Анкара в случае необходимости способна «преподать урок» командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, если он не остановит военные действия. «Путчист Хафтар сбежал» с переговоров в Москве, где должно было быть подписано мирное соглашение, добавил он (цитата по Reuters).

8 января Путин и Эрдоган выступили с инициативой объявить перемирие в Ливии с 12 января. Конфликтующие силы в арабской стране — поддерживаемое ООН и Анкарой Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сарраджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара — согласились прекратить огонь, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

13 января стороны приехали в Москву для письменного утверждения соглашения, однако Хафтар покинул российскую столицу, не подписав документ. По данным Al Arabiya, фельдмаршала не устроило, что предложенный проект соглашения игнорировал несколько требований ЛНА. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла 14 января уточнил «РИА Новости», что Россия уведомила о желании провести в Москве второй раунд переговоров о перемирии между враждующими сторонами.