Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии

Переговоры без прямого общения

Переговоры проходили в Доме приемов МИД в Москве. В них принимали министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу и Турции — Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. За столом было зарезервировано место для представителей Ливии. Однако, как сообщали они ливийским СМИ, прямых переговоров командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар и премьер Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж не вели. «Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах, — заявил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри — Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ПНС Сарадж прилетел в Москву из Анкары, где накануне встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сегодня турецкий президент принимал премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Рим — один самых активных участников ливийского урегулирования, в конце 2018 года в Палермо прошла конференция по Ливии, в которой принимали участие Хафтар и Сарадж.

С декабря 2015 года, когда при поддержке ООН было сформировано Правительство национального согласия во главе с Сараджем, главы противоборствующих сторон провели всего пять личных встреч. Последняя состоялась с Абу Даби в феврале прошлого года. Они также дважды встречались в Париже (в июле 2017 и в мае 2018), еще один раз в Объединенных арабских эмиратах и один раз в Палермо в ноябре 2018 года.

Как Россия и Турция стали посредниками

Россия не первый раз принимала участие в переговорах по Ливии, московские представители встречались раньше как с Сараджем, так и с Хафтаром. Однако активную роль посредника Москва начала играть в конце прошлого года. 2020 год начался с визита Владимира Путина 8 января в Стамбул, где ливийская тема стала одной из главных в переговорах с Эрдоганом. по итогам переговоров президенты призвали ливийцев к перемирию. Оно должно было начаться в полночь 12 января.

Турция начала активные действия на ливийском направлении осень прошлого года. В ноябре турецкие представители подписали с ПНС соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. 2 января парламент Турции проголосовал за отправку в Ливию турецких военных, а 5 января президент Эрдоган сообщил, что военнослужащие уже отправляются, но будут заниматься в основном координацией. Многочисленные выступления по Ливии Эрдоган сопровождал сообщениями о том, что в стране присутствуют российские наемники, воюющие на стороне Хафтара (Турция в Ливии поддерживает ПНС). Численность группировки так называемой «ЧВК Вагнера» турецкий президент оценивал в две-три тысячи человек. Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что если в Ливии и воюют россияне, они не представляют государственные интересы.

Высказывания Эрдогана о ЧВК были игрой, нацеленной на то, чтобы затронуть Россию за живое, а также, чтобы привлечь внимание Европы и США, сделать их небезраличными к происходящему и противопоставить клише, согласно которому Хафтар борется с исламистами, а Турция их поддерживает, другой спорный тезис — об участии российских наемников, пояснил РБК эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

То, что сейчас именно Россия и Турция стали посредниками, эксперт объясняет тем, что остальные претенденты на посредничество «обанкротились» в 2019 году. Весной прошлого года в стране возобновились активные боевые действия (Хафтар начал наступление на Триполи), которые продолжаются до сих пор, а все заинтересованные стороны, Франция и Италия из европейских стран, а также Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ не смогли обеспечить урегулирование. Франция и Италия не смогли выработать координированную позицию по Ливии, нет единой позиции и у Европейского союза, объясняет Лукьянов.

Главные противоречия были в том, что Италия была сосредоточена на решении проблем миграции, а другие страны ЕС не видели миграционную проблему как основную, Франция же смотрела на Ливию с позиции ее близости к традиционной французской зоне влияния (Мали, Нигер, Чад), из Ливии на эти страны начала распространяться угроза безопасности, продолжает эксперт. В конце конце все свелось к политическому соперничеству Италии и Франции, президент которой Эмманюэль Макрон начал перетягивать на себя одеяло переговорного процесса. В конце концов Франция, Египет и ОАЭ встали на сторону Хафтара и начали поддерживать военное решение, а Турция продолжила поддержку ПНС и своих с ним договоренностей по морским зонам.

Усилия России и Турции по приданию импульса переговорному процессу смогли закрепить за ними статус ключевых игроков в Ливии, убежден эксперт по Ливии в Институте международных отношений и безопасности Германии (SWP) Вольфрам Лашер: «Европейские страны, по большому счету, оказались в этой ситуации наблюдателями». Российско-турецкий дуэт действительно предпринял серьезные усилия, чтобы оттеснить от политического процесса европейские государства, в частности — Францию и Италию, констатировал в беседе с РБК старший научный сотрудник Французского института международных отношений (Ifri), приглашенный профессор Особой военной школы Сен-Сир Жюльен Носетти. «Похожая ситуация имело место в контексте конфликта в Сирии, инициативу по разрешению которого также перехватил российско-турецкий дуэт, создав астанинскую платформу», — сказал эксперт. «Рост дипломатического влияния России — в какой-то мере следствие вакуума, образовавшимся из-за свертывания деятельности западных стран или отсутствия у них четкой политики», — объяснил эксперт.