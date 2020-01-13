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Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии

Командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил дополнительное время на подписание документа в поддержку режима прекращения огня, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров
Халифа Хафтар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Два представителя Ливии подписали документ, в котором предписывается конкретизировать вопросы режима прекращения огня в этой стране, сообщил по итогам первой части переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его заявление транслировалось на сайте МИД.

Подпись под документом поставили премьер правительства национального согласия Фаиз Сарадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, но командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил дополнительное время, до утра 14 января, сказал Лавров. По его словам, проект итогового документа рассматривался подробно, определенный прогресс достигнут. Подпись под документом также еще не поставил глава палаты представителей в Тобруке Акила Салех.

Если Хафтар подпишет документ, то будет реализована инициатива президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые 8 января призвали стороны к перемирию, заметил во время заявления для журналистов министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, перемирие даст возможность вернуться к политическому процессу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления, и в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Переговоры без прямого общения

Переговоры проходили в Доме приемов МИД в Москве. В них принимали министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу и Турции — Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. За столом было зарезервировано место для представителей Ливии. Однако, как сообщали они ливийским СМИ, прямых переговоров командующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар и премьер Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж не вели. «Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах, — заявил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри — Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями» (цитата по «Интерфаксу»).

Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве
Политика

Глава ПНС Сарадж прилетел в Москву из Анкары, где накануне встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сегодня турецкий президент принимал премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Рим — один самых активных участников ливийского урегулирования, в конце 2018 года в Палермо прошла конференция по Ливии, в которой принимали участие Хафтар и Сарадж.

С декабря 2015 года, когда при поддержке ООН было сформировано Правительство национального согласия во главе с Сараджем, главы противоборствующих сторон провели всего пять личных встреч. Последняя состоялась с Абу Даби в феврале прошлого года. Они также дважды встречались в Париже (в июле 2017 и в мае 2018), еще один раз в Объединенных арабских эмиратах и один раз в Палермо в ноябре 2018 года.

Как Россия и Турция стали посредниками

Россия не первый раз принимала участие в переговорах по Ливии, московские представители встречались раньше как с Сараджем, так и с Хафтаром. Однако активную роль посредника Москва начала играть в конце прошлого года. 2020 год начался с визита Владимира Путина 8 января в Стамбул, где ливийская тема стала одной из главных в переговорах с Эрдоганом. по итогам переговоров президенты призвали ливийцев к перемирию. Оно должно было начаться в полночь 12 января.

Турция начала активные действия на ливийском направлении осень прошлого года. В ноябре турецкие представители подписали с ПНС соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. 2 января парламент Турции проголосовал за отправку в Ливию турецких военных, а 5 января президент Эрдоган сообщил, что военнослужащие уже отправляются, но будут заниматься в основном координацией. Многочисленные выступления по Ливии Эрдоган сопровождал сообщениями о том, что в стране присутствуют российские наемники, воюющие на стороне Хафтара (Турция в Ливии поддерживает ПНС). Численность группировки так называемой «ЧВК Вагнера» турецкий президент оценивал в две-три тысячи человек. Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что если в Ливии и воюют россияне, они не представляют государственные интересы.

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
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Высказывания Эрдогана о ЧВК были игрой, нацеленной на то, чтобы затронуть Россию за живое, а также, чтобы привлечь внимание Европы и США, сделать их небезраличными к происходящему и противопоставить клише, согласно которому Хафтар борется с исламистами, а Турция их поддерживает, другой спорный тезис — об участии российских наемников, пояснил РБК эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

То, что сейчас именно Россия и Турция стали посредниками, эксперт объясняет тем, что остальные претенденты на посредничество «обанкротились» в 2019 году. Весной прошлого года в стране возобновились активные боевые действия (Хафтар начал наступление на Триполи), которые продолжаются до сих пор, а все заинтересованные стороны, Франция и Италия из европейских стран, а также Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ не смогли обеспечить урегулирование. Франция и Италия не смогли выработать координированную позицию по Ливии, нет единой позиции и у Европейского союза, объясняет Лукьянов.

Главные противоречия были в том, что Италия была сосредоточена на решении проблем миграции, а другие страны ЕС не видели миграционную проблему как основную, Франция же смотрела на Ливию с позиции ее близости к традиционной французской зоне влияния (Мали, Нигер, Чад), из Ливии на эти страны начала распространяться угроза безопасности, продолжает эксперт. В конце конце все свелось к политическому соперничеству Италии и Франции, президент которой Эмманюэль Макрон начал перетягивать на себя одеяло переговорного процесса. В конце концов Франция, Египет и ОАЭ встали на сторону Хафтара и начали поддерживать военное решение, а Турция продолжила поддержку ПНС и своих с ним договоренностей по морским зонам.

Усилия России и Турции по приданию импульса переговорному процессу смогли закрепить за ними статус ключевых игроков в Ливии, убежден эксперт по Ливии в Институте международных отношений и безопасности Германии (SWP) Вольфрам Лашер: «Европейские страны, по большому счету, оказались в этой ситуации наблюдателями». Российско-турецкий дуэт действительно предпринял серьезные усилия, чтобы оттеснить от политического процесса европейские государства, в частности — Францию и Италию, констатировал в беседе с РБК старший научный сотрудник Французского института международных отношений (Ifri), приглашенный профессор Особой военной школы Сен-Сир Жюльен Носетти. «Похожая ситуация имело место в контексте конфликта в Сирии, инициативу по разрешению которого также перехватил российско-турецкий дуэт, создав астанинскую платформу», — сказал эксперт. «Рост дипломатического влияния России — в какой-то мере следствие вакуума, образовавшимся из-за свертывания деятельности западных стран или отсутствия у них четкой политики», — объяснил эксперт. 

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Ливия, Халифа Хафтар, перемирие
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