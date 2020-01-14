Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинским переговорам по Ливии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ход подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию, которая пойдет в Берлине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Меркель о проведении московской встречи с участием лидеров сторон конфликта в Ливии, уточняется в сообщении.

Как писал Reuters со ссылкой на источники, международная конференция в Берлине, посвященная ситуации в Ливии, пройдет 19 января. О планах принять участие в конференции заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

13 января в Москве также прошли переговоры по ливийскому урегулированию. В них принимали участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также их турецкие коллеги — Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. За столом было зарезервировано место для представителей Ливии, однако они не участвовали в переговорах. Глава Высшего госсовета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри заявил, что не собирается сидеть за одним столом с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.