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Политика ,  
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Reuters узнал дату проведения берлинской конференции по Ливии

Международная конференция в Берлине, посвященная ситуации в Ливии, пройдет 19 января, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близкие к переговорам по встрече.

В тот же день, по данным собеседников агентства, в Берлин приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести в Берлине международный саммит по Ливии 11 января. Ее идею поддержал президент России Владимир Путин, назвавший эту инициативу своевременной. О том, что встреча мировых лидеров пройдет в январе, подтвердил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров
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После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как правительство в Тобруке и поддерживаемая Ливийской национальной армией, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его войска пытаются захватить Триполи.

На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Присутствие Эрдогана считается важным для успеха любой встречи по Ливии, так как в начале января турецкий парламент принял законопроект, который позволяет Анкаре направить в Ливию военных, чтобы поддержать правительство Сарадажа, отмечает Reuters.

13 января в Москве пройдут переговоры Хафтара и Сараджа, сообщили в российском МИДе. По информации главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, лидеры противоборствующих сторон встретятся, чтобы в том числе обсудить возможность подписания соглашения о перемирии и его детали.

Теги: Ливия, международная конференция
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