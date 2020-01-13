Reuters узнал дату проведения берлинской конференции по Ливии

Международная конференция в Берлине, посвященная ситуации в Ливии, пройдет 19 января, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близкие к переговорам по встрече.

В тот же день, по данным собеседников агентства, в Берлин приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести в Берлине международный саммит по Ливии 11 января. Ее идею поддержал президент России Владимир Путин, назвавший эту инициативу своевременной. О том, что встреча мировых лидеров пройдет в январе, подтвердил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как правительство в Тобруке и поддерживаемая Ливийской национальной армией, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его войска пытаются захватить Триполи.