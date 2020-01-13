Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Гон через суд потребовал выплатить ему компенсацию за выход на пенсию Бизнес, 20:13 США ввели санкции против нового спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Политика, 20:10 Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего Политика, 20:01 Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата Общество, 19:38 Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за упоминание российского Крыма Политика, 19:31 Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка Политика, 19:21 Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии Политика, 19:15 Капитана «Салавата Юлаева» дисквалифицировали за удар в колено соперника Спорт, 19:01 Медведев пошутил о конце новогодних праздников фразой Чехова Общество, 18:59 NBC узнал об условии для приказа Трампа о ликвидации Сулеймани Политика, 18:54 Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 Почему популярность «Холодного сердца» разрушает австрийскую общину Стиль, 18:47 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43
Политика ,  
0 

Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве

В противостоящем Хафтару Правительстве нацсогласия Ливии заявили, что не будут сидеть за одним столом с фельдмаршалом. При этом представители ПНС уже подписали документ по итогам переговоров в Москве, а Хафтар еще нет
Фаиз Мустафа ас-Сарадж (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Глава Высшего госсовета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри заявил об отказе встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифом Хафтаром, передает Libya Al Ahrar TV.

«Мы отказались встречаться с Хафтаром и не будем сидеть с ним за столом ни при каких обстоятельствах», — сообщил он, отметив, что переговоры в Москве ведутся с турецкой и российской стороной.

Утром 13 января в МИДе сообщили, что представители противоборствующих сторон в Ливии прибыли в Москву для переговоров с участием России и Турции. В мероприятии должны принять участие комндующий ЛНА Хафтар и лидер Правительства национального согласия Фаиз Сарадж.

Советник спикера парламента Ливии Хамид аль-Сафи заявил «РИА Новости», что члены двух ливийских делегаций пока не проводили встречу.

Проект соглашения сторон конфликта в Ливии обязывает их соблюдать режим перемирия без предварительных условий. Документ подписали аль-Мишри и Сарадж, однако Хафтар попросил дать ему время до утра 14 января.

Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии
Политика

С инициативой о прекращении огня в Ливии президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган выступили 12 января. В воскресенье, 12 января, ЛНА и ПНС объявили о перемирии, однако впоследствии обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Столицу страны, Триполи, контролирует признанное ООН ПНС во главе с Сараджем. В 2017 году Правительство национального согласия вступило в конфликт с силами Хафтара, формально подчиняющимися Палате представителей Ливии, расположенной в Тобруке.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ливия, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии
Политика
МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве
Политика
Армия Хафтара обвинила войска Сараджа в нарушении перемирия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter