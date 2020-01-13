Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве

В противостоящем Хафтару Правительстве нацсогласия Ливии заявили, что не будут сидеть за одним столом с фельдмаршалом. При этом представители ПНС уже подписали документ по итогам переговоров в Москве, а Хафтар еще нет

Фаиз Мустафа ас-Сарадж (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Глава Высшего госсовета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри заявил об отказе встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифом Хафтаром, передает Libya Al Ahrar TV.

«Мы отказались встречаться с Хафтаром и не будем сидеть с ним за столом ни при каких обстоятельствах», — сообщил он, отметив, что переговоры в Москве ведутся с турецкой и российской стороной.

Утром 13 января в МИДе сообщили, что представители противоборствующих сторон в Ливии прибыли в Москву для переговоров с участием России и Турции. В мероприятии должны принять участие комндующий ЛНА Хафтар и лидер Правительства национального согласия Фаиз Сарадж.

Советник спикера парламента Ливии Хамид аль-Сафи заявил «РИА Новости», что члены двух ливийских делегаций пока не проводили встречу.

Проект соглашения сторон конфликта в Ливии обязывает их соблюдать режим перемирия без предварительных условий. Документ подписали аль-Мишри и Сарадж, однако Хафтар попросил дать ему время до утра 14 января.