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Эрдоган сообщил о планах приехать на берлинскую конференцию по Ливии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Турции Реджеп Эрдоган примет участие в берлинской конференции по ситуации в Ливии. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что турецкая делегация на переговорах в Москве сформирует «инфраструктуру берлинского процесса». «Мы отправимся в Берлин с текстом, который будет сформулирован тут», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации в Ливии проходят в Москве в позитивном ключе. Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет подписано соглашение о перемирии между противоборствующими сторонами в Ливии.

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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что международная конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января, а также о том, что в этот день в столицу Германии также приедет Эрдоган.

13 января в Москву прибыли представители противоборствующих сторон в Ливии для мирных переговоров. В этот же день ситуацию в стране также обсудили турецкие и российские дипломаты.

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В Ливии после падения режима Муаммара Каддафи идет гражданская война. В ней участвуют признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фазизом Сараджем и Ливийская национальная армия, лидером которой является маршал Халифа Хафтар. Формально ЛНА подчиняется палате представителей Ливии.

Теги: Турция, Эрдоган, Ливия, саммит
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