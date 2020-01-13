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Захарова отреагировала на отказ Варшавы отмечать конец немецкой оккупации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась тому, что в Варшаве не планируют официальных мероприятий к 75-летию освобождения города от немецкой оккупации. Об этом она написала на странице в Facebook.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — написала Захарова. По ее словам, одновременно с отказом от проведения памятных мероприятий в Польше «искажают» предпосылки начала Второй мировой войны и ситуацию перед ней. «Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — отметила Захарова.

Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации
Политика

13 января в мэрии Варшавы сообщили, что не намерены проводить официальные мероприятия в честь 75-летней годовщины освобождения от оккупации Германии. В честь памятной даты представитель мэрии примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, добавили там.

Ранее Москва и Варшава поспорили о причинах начала Второй мировой войны. Это произошло после слов российского президента Владимира Путина на ежегодной конференции 19 декабря. Тогда он заявил о том, что Польша «поучаствовала в разделе Чехословакии», а также обвинил польские власти в бегстве из оккупированной страны во время войны. Такое заявление президент сделал, комментируя резолюцию Европарламента, в которой от России потребовали не «обелять» преступления советского режима.

Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
Политика

В ответ на заявление Путина Польша обвинила Москву в искажении исторических событий и использовании «пропагандистских посланий» времен Сталина. 9 января Сейм Польши принял резолюцию, в которой уравнял ответственность СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. Захарова ранее говорила, что принятие этого документа свидетельствует о победе идеологии над правдой.

Теги: Мария Захарова, Вторая мировая война, Варшава
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