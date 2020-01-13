Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации

В Варшаве не планируют городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии города Магдалену Лань.

Лань сообщила, что в годовщину этих событий, 17 января, праздничные мероприятия будут ограничены возложением цветов к Могиле неизвестного солдата, в церемонии по приглашению Союза солдат Войска Польского примет участие представитель мэрии.

Больше никаких официальных мероприятий на этот день не запланировано, сообщила представитель городской мэрии, добавив, что они не проводятся в этот день «уже много лет». При этом в столице зарегистрировали два частных мероприятия, которые организуют для празднования годовщины, сообщила она.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, обычно 17 января в Варшаве памятные мероприятия организуют польские ветеранские организации.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Варшавы.