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Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации

В Варшаве не планируют городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии города Магдалену Лань.

Лань сообщила, что в годовщину этих событий, 17 января, праздничные мероприятия будут ограничены возложением цветов к Могиле неизвестного солдата, в церемонии по приглашению Союза солдат Войска Польского примет участие представитель мэрии.

Больше никаких официальных мероприятий на этот день не запланировано, сообщила представитель городской мэрии, добавив, что они не проводятся в этот день «уже много лет». При этом в столице зарегистрировали два частных мероприятия, которые организуют для празднования годовщины, сообщила она.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, обычно 17 января в Варшаве памятные мероприятия организуют польские ветеранские организации.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Варшавы.

Валенса посоветовал Польше признать историческую правду о Второй мировой
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Ранее между Москвой и Варшавой произошел спор о причинах начала Второй мировой войны. В сентябре Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от России не «обелять» совершенные советским режимом преступления. Отвечая на вопрос о резолюции на ежегодной конференции 19 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», получив два района страны. Кроме того, он отметил, что польские власти бежали из Варшавы и были «где-то уже в районе польско-румынской границы», когда советские войска освободили страну.

В ответ на высказывания российского лидера в Варшаве обвинили Москву в ложном представлении событий. 9 января в польском парламенте уравняли ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны. В принятой резолюции отметили, что история не должна использоваться как инструмент манипуляции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принятие документа победой идеологии над исторической правдой.

Теги: Польша, Вторая мировая война, оккупация, новости РБК
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