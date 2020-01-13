Асад посмертно наградил Сулеймани орденом

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб из-за авиаудара США в ночь на 3 ноября, орденом Почета. Об этом сообщает агентство «Тасним» со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии Имада Хамиса, которое тот сделал во время встречи с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.

По словам Хамиса, награждение орденом говорит о «глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран». По информации агентства, решение наградить Сулеймани связано с его деятельностью по борьбе с ИГИЛ (запрещенная на территории России организация) в Ираке и Сирии.

Руководитель сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США в ночь на 3 ноября. Авиаудар санкционировал американский президент Дональд Трамп.

В Минобороны США заявили, что атака была совершена с целью обороны. По словам Трампа, генерал планировал нападения на американское посольство в Ираке. В Тегеране сочли действия американских военных актом международного терроризма и в ответ на убийство 8 января атаковали иракские военные базы, которые занимали американские военные. После атаки США расширили против Ирана секторальные санкции.