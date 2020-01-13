В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Тегеран намерен обратиться в Международный суд по правам человека с жалобой на президента США Дональда Трампа за приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, передает агентство Fars.

«Жалоба будет подана, пока он стоит у власти в качестве президента США и после этого. Этот вопрос будет решен, мы не оставим его в покое. Он должен предстать перед международным трибуналом», — заявил Раиси.

По его словам, жалоба будет направлена в Совет по правам человека при ООН. Раиси отметил, что вопрос будет решаться в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Ирана и другими органами. Он заявил, что Тегеран должен заставить Трампа ответить за свои действия.

Сулеймани, командовавший элитным подразделением КСИР, погиб в результате авиаудара американских военных в Багдаде в ночь на 3 января. Приказ об ударе отдал американский лидер Дональд Трамп. В МИД России осудили убийство иранского генерала.