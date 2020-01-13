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Появилось видео с Ассанжем в автозаке в Лондоне

В Сети появилось видео с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем у здания суда в автозаке в Лондоне. Его опубликовало агентство Ruptly.

На опубликованных кадрах видно, что Ассанж находится за стеклом в машине. За кадром можно услышать крики толпы «Держись! Мы боремся за тебя!» и «Говори!». В ответ на это Ассанж кивает, делает приветственный жест и показывает, что не может услышать обращений.

В апреле полиция Лондона задержала Ассанжа в Лондоне. Перед этим он с 2012 года проживал там на территории посольства Эквадора, но ему пришлось покинуть территорию посольства из-за того, что эквадорский президент Ленин Морено лишил его права на убежище.

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
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Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме из-за отказа сдаться властям Соединенного Королевства в 2012 году. Экстрадиции Ассанжа добиваются власти США, которые обвиняют основателя WikiLeaks в публикации имен секретных источников и сговоре с информатором, бывшим военным аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом. Согласно данным Минюста ему грозит 175 лет тюрьмы из-за обвинений по 17 пунктам.

В ноябре 2019 года отец Джулиана Ассанжа сообщил, что состояние здоровья его сына ухудшается и он может умереть в тюрьме. О плохом состоянии здоровья заключенного из-за полной изоляции в сентябре также сообщал его адвокат.

Теги: Джулиан Ассанж, суд, видео
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