Опубликовано видео задержания Ассанжа. Узнать его сложно

Основатель WikiLeaks укрывался в посольстве более шести лет, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Ассанж заявлял, что из этой страны его могут выдать уже США

Видео: Ruptly

Основателя и главного редактора портала WikiLeaks взяли под стражу в Лондоне. С 2012 года он проживал на территории посольства Эквадора. В этой стране он просил убежища.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов силой выводят Ассанжа из здания. Тот пытается сопротивляться и жестикулирует. Его заводят в один из полицейских фургонов, стоящих у здания посольства. Рядом также стоит обычная полицейская машина.

Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании (срок давности по большинству эпизодов истек в 2015 году, а в 2017 году шведская прокуратура прекратила расследование). Основатель WikiLeaks настаивал, что преследование в Швеции было предлогом для того, чтобы впоследствии выдать его США — там с 2010 года расследуется уголовное дело о публикациях на портале.

В июле 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что он вступил в переговоры с Великобританией об отзыве политического убежища для Ассанжа. В декабре Морено добавил, что получил заверения от Лондона в том, что Ассанж в случае задержания не будет выдан третьей стороне. Однако тогда адвокат основателя WikiLeaks сказал, что его клиент выходить из посольства не собирается.