Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы

Парламент Абхазии удовлетворил прошение президента республики Рауля Хаджимбы об отставке, передает «Sputnik Абхазия».

Решение поддержало большинство из присутствовавших депутатов — 32 из 34. Свой пост вместе с Хаджимбой покинет и вице-президент Абхазии Аслан Барриц.

Отставка президента Абхазии произошла на фоне массовых протестов в республике. Демонстранты требовали отменить итоги сентябрьских выборов главы государства и 9 января захватили здание президентской администрации в Сухуме. Власти случившееся назвали попыткой государственного переворота, парламент страны в свою очередь проголосовал за отставку Хаджимбы. На следующий день кассационная коллегия Верховного суда Абхазии аннулировала результаты голосования.

В воскресенье Центризбирком республики назначил новые выборы президента на 22 марта. По словам Баррица, Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах, но продолжит участвовать в политическом процессе.