Вице-президент Абхазии ушел в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц ушел в отставку вслед за лидером республики Раулем Хаджимбой, сообщается на сайте главы государства.

«Заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Барцица. Он также отметил, что Хаджимба ушел в отставку «во имя сохранения мира и стабильности в стране».

Хаджимба подал в отставку 12 января. Он не намерен выставлять свою кандидатуру на повторных выборах, которые пройдут 22 марта, говорил Барциц. Пока парламент Абхазии не утвердил его отставку, это должно произойти на заседании 13 января.

Хаджимба решил уйти в отставку после протестов, которые начались 9 января. Участники акции захватили здание администрации главы государства и потребовали признать недействительными результаты выборов 2019 года. 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики.