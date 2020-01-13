Эксперты предложили новую схему поддержки рождаемости за ₽18 трлн

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести новую демографическую госпрограмму для поддержки рождаемости к 2022 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу АСИ Светлану Чупшеву.

Стоимость проекта, рассчитанного до 2028 года, составит 18 трлн руб. Для сравнения, в 2007–2017 годах государство выделило на поддержку рождаемости 19,3 трлн руб.

В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.

Самое затратное предложение АСИ — целевое увеличение пособия по уходу за вторым ребенком до полутора лет до 60% средней зарплаты лиц, застрахованных в ФСС, и до 80% — на третьего ребенка. Такие выплаты в случае принятия проекта смогут получить семьи с низким и средним доходом с одним или двумя детьми. Агентство также предложило расширить возможности расходования материнского капитала, ввести ипотечную программу со сниженными и нулевыми ставками и компенсацией стоимости приобретаемого жилья в размере 1–2 млн руб. на одного-двух детей.