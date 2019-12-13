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Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России
Демографическая ситуация в России «очень неприятная», так как воедино сошлись сразу две «демографические ямы», заявил Дмитрий Песков. По прогнозу ученых, в 2019 году естественная убыль населения России будет наибольшей за 11 лет
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Данные о быстром увеличении естественной убыли населения России прогнозировались, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Как ранее в пятницу писал РБК, в 2019 году прогнозируется наибольшее за 11 лет превышение смертности над рождаемостью.

«Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и все наши руководители социальной области, эта яма сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну» — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация в демографии — это «результат прошедших десятилетий».

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«На минимизацию последствий этой демографической ямы направлены нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака «минус» в знак «плюс» в плане роста населения», — добавил Песков.

В начале ноября, комментируя данные Счетной палаты о сокращении населения России, Песков также говорил о совпадении двух демографических ям.

«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», — сказал тогда Песков.

По данным Росстата, за январь—октябрь 2019 года число умерших в России оказалось на 259,6 тыс. больше числа родившихся. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль населения значительно ускорилась (было 183,9 тыс.), что объясняется сокращением рождаемости (с 1,3532 млн до 1,2506 млн). Естественная убыль населения происходит такими темпами, что приток мигрантов ее уже не покрывает, что ведет к сокращению общей численности населения России.

В правительстве рассчитывают, что ситуация начнет меняться в 2023–2024 годах.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, демография, численность населения
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