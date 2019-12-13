Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России

Демографическая ситуация в России «очень неприятная», так как воедино сошлись сразу две «демографические ямы», заявил Дмитрий Песков. По прогнозу ученых, в 2019 году естественная убыль населения России будет наибольшей за 11 лет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Данные о быстром увеличении естественной убыли населения России прогнозировались, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Как ранее в пятницу писал РБК, в 2019 году прогнозируется наибольшее за 11 лет превышение смертности над рождаемостью.

«Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и все наши руководители социальной области, эта яма сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну» — заявил Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация в демографии — это «результат прошедших десятилетий».

«На минимизацию последствий этой демографической ямы направлены нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака «минус» в знак «плюс» в плане роста населения», — добавил Песков.