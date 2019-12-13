Путин признал недостаточными действующие меры по поддержанию рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил, что текущих мер по поддержанию рождаемости недостаточно и работа в этом направлении будет продолжена. Об этом он сказал в ходе общения с работниками завода КамАЗ в Набережных Челнах, сообщает «РИА Новости».

«Мы видим, что они (меры. — РБК) создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — отметил президент.

В пятницу, 13 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что демографическая яма в стране сейчас находится в своей кульминации. «Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну», — заявил Песков. Ранее он пояснял, что речь идет о яме с военных лет и яме, идущей с 1990-х годов. Сейчас они совпали.

По данным Росстата, за январь—октябрь 2019 года число умерших в России превысило на 259,6 тыс. число родившихся. Причем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года естественная убыль населения ускорилась (было 183,9 тыс.). Из подсчетов Росстата следует, что естественная убыль населения в 2019 году побьет рекорд за 11 лет.